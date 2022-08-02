"Мої відчуття після жеребкування ніяк не змінилися: ми повинні грати у будь-якому випадку.

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Так, зараз дізналися пару, переможцем якої буде наш майбутній суперник. Звичайно, що легких опонентів тут немає і ми будемо ретельно готуватися. У цьому турнірі ми новачки, тому нам буде непросто. Будемо докладати максимум зусиль, щоб проходити далі", – сказав Олександр Кучер у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни у плей-офф Ліги Європи зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія). Матчі відбудуться 18 і 25 серпня.

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