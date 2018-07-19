Критика, політика, VAR: перша прес-конференція Луїса Енріке в статусі тренера збірної Іспанії

Новопризначений головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке поспілкувався з журналістами під час своєї презентації у новому статусі.

– Чого не вистачає команді та що ви можете їй дати?

– Ми подивимося на те, що відбулося в минулому. Але я хотів би відзначити роботу Лопетегі та Єрро. Лінія, що розділяє успіх від провалу, дуже тонка й вони провели відмінну роботу. Незважаючи на підбір виконавців, ми вже три великих турніри поспіль завершуємо без титулу і це демонструє, наскільки важко його здобули. Всі події ми розглянемо індивідуально та проаналізуємо, що буде найкращим для майбутнього національної команди.

Луїс Енріке презентований в якості головного тренера збірної Іспанії

– Яким буде ваш тренерський стиль?

– Я дуже близький із гравцями. Це одне з того, що мені найбільше до вподоби. Гравці зазвичай мають індивідуальне бачення, а я – колективне. Будуть ситуації, у яких ми зможемо домовитися, будуть, у яких – ні. Моя мета – полегшити життя гравцям. Ми маємо чудових гравців, які дають нам надію на майбутнє, які можуть створити на полі багато проблем супернику.

– Що для вас означає бути тренером збірної Іспанії?

– Представляти нашу країну, як тренер я завжди казав, що хочу бути відповідальним за національну команду.

– Ви зміните іспанський стиль?

– Він може бути розвинений. Подібне було в Барселоні: вони мали унікальний стиль і не здобули жодного трофею у сезоні, що передував моєму приходу. Ми будемо підтримувати стиль, це профіль, який підходить гравцям, але з деякими налаштуваннями: покращення пресингу, надійніший захист, створення більшої кількості моментів. Національна команда має бути настільки ж привабливою, як і клуб, незважаючи на те, що я матиму гравців у своєму розпорядженні лише тиждень.

– Ви спробуєте вмовити Піке повернутися?

– Це окремий випадок, свою позицію він вже висловив. Ми розглядатимемо індивідуально всі випадко. Піке демонструє свій рівень виступів і я хотів би мати доступними всіх гравців, але ми повинні бачити кожного гравця та поважати їхні рішення. Побачимо.

– Чи буде зміна поколінь?

– Я не є фаном слова "провал", але результати дійсно не вражають. Ми зобов'язані гравцям. Жодної революції не буде, буде еволюція. З'являться гравці, яким потрібно довіряти, і ми повинні бути якомога справедливішими до всіх футболістів.

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– Чи залишиться Рамос капітаном, а Де Хеа основним воротарем?

– Є дещо, що ми змінимо в основі. Капітанами завжди є гравці, які провели найбільше матчів, і я не збираюся цього змінювати. Я не маю жодних проблем із будь-ким із гравців. У мене немає проблеми з Рамосом. У федерації відбувається багато змін, але це не вплине на гравців.

– Вас не дратує критика?

– Я нічого не чув, тому не дуже. Я не антимадридист і не антибудь-що. Я хочу презентувати іспанський футбол якомога краще.

– Ви вже тримаєте в голові свій стартовий склад?

– Я маю список із 70-ти імен у своїй голові. Між чемпіонатом світу, передсезонними турне, суперкубками. Мені доводиться враховувати багато фактів.

– Якої ви думки про VAR?

– Я повністю підтримую технологію. На мою думку, вона допомагає арбітрам, менше порушень, менше часу на прийняття рішення, є елемент хвилювання. Мені подобається.

– Яка ваша позиція щодо Каталонії?

– Я не збираюся говорити про політичні проблеми. Я пишаюся тим, ким я є – астурійцем, який жив у Каталонії і я гордий бути іспанцем. Я також вважаю себе каталонцем.

"Мені плювати, якщо вам не подобається мій стиль". Чому Луїс Енріке у збірній Іспанії – це треш