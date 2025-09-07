"Футбол 24" разом із Олександром Іщенком обговорює стартовий матч відбору чемпіонату світу-2026 Україна – Франція (0:2) та намагається зазирнути у другий тур, де команді Реброва протистоятиме Азербайджан.

Збірна України за тренера Сергія Реброва спочатку створює собі проблеми на старті турнірів, а потім їх героїчно намагається подолати. У відборі чемпіонату світу-2026 нічого не змінилося: поразка від Франції (0:2) зводить наші шанси здобути в групі перше місце, а з ним і пряму путівку на Мундіаль, нанівець. Українська команда в компанії з Ісландією та Азербайджаном, скоріш за все, боротиметься за друге місце і можливість пробитися на форум через плей-офф.

Чи могла наша збірна зачепитися за очки у Вроцлаві, Футбол 24 запитав у колишнього очільника комітету збірних Федерації футболу України Олександра Іщенка.

– Олександре Олексійовичу, зрозуміло, що французи, чемпіони і фіналісти двох попередніх чемпіонатів світу, в матчі з нашою командою були беззаперечними фаворитами. Втім, за сприятливих обставин українська команда могла розраховувати і на кращий результат.

– Нам протистояла одна з найсильніших збірних світу. Тренер гостей Дідьє Дешам має в розпорядженні футболістів із провідних європейських клубів. У тих же Парі Сен-Жермен, Баварії, Реалі чи Ліверпулі вони на ключових позиціях. Команда добре збалансована й уміє витискати голи з напівмоментів. Проти неї важко грати, і будь-яка помилка може стати фатальною для суперників.

– У деяких епізодах вони дозволяли собі марнувати нагоди.

– Якщо ви про гольовий момент Мбаппе, коли нападник хотів перекинути м’яч через Трубіна, то тоді перевага була вже в два голи і вони могли собі дозволити трохи покуражитися. Ми грали з дуже потужною командою, яка контролювала гру й після перерви, ведучи в рахунку, діяла по результату.

– Стосовно першого голу. У нашому штрафному майданчику семеро українців і троє французів. Тим не менше, гості забили, причому Олісе, який відкрив рахунок, опинився без нагляду в самому центрі. Хто помилився?

– Атака стрімко розвивалася. Наші гравці не дограли до кінця епізод. Судаков мав прискоритися поруч із Олісе, бо він був із цим гравцем, але він чомусь зупинився. Коли так, то Зінченко мав кидати свого гравця й зміщуватися в центр. Це те, що я побачив по картинці телевізора.

– Хоч якою б не була сильною збірна Франції, але наша команда могла уникнути поразки. Калюжний мав забивати, Ванат змарнував чудову нагоду.

– Мені було б цікаво подивитися на французьку команду, коли б Калюжний або Забарний зрівняли рахунок. У матчах із такими класними командами не можна марнувати нагоди. Кожен момент – на вагу золота. Небезпечні моменти наша команда створювала й це додає оптимізму.

– У грі нашої збірної завжди були дієвою силою флангові гравці. Наразі немає Мудрика, травмований Циганков. Наскільки їхня відсутність послабила команду?

– За Мудрика говорити не буду, він уже рік не грає. А Циганков – це серйозна втрата. Наші флангові гравці звично вносять креатив, грають конструктивно, створюючи основу для подальших дій. Віктора, звичайно, бракувало.

– Збірна Сергія Реброва другі тайми проводить краще, ніж перші. З чим це пов’язано?

– Не думаю, що в цьому є закономірність. Команда опиняється в становищі, коли треба забивати, тому й додає в грі.

– Вже дев’ятого вересня зустрінемося з Азербайджаном. З одного боку, в нас відсутні майже всі кандидати в збірну з київського Динамо, чимало травмованих і на лаві запасних бракує футболістів, які рівноцінно можуть замінити тих, хто виходить на поле з перших хвилин. З іншого боку, має бути легше, адже далеко не провідна збірна Ісландії розтрощила наших наступних суперників з рахунком 5:0.

– Не думаю, що нашій команді буде легше, ніж у грі з Францією. У Баку в господарів буде шалена підтримка вболівальників. Відбувся лише перший тур, і кожна з команд розраховує на вихід з групи. Тренер там – Фернанду Сантуш – вигравав з португальцями чемпіонат Європи, Лігу націй. З Азербайджаном справи у нього, щоправда, йдуть не так добре, але, повірте мені, після 0:5 від Ісландії в матчі з Україною це буде інша команда. Гра буде складною.

– Нам також відступати нікуди.

– Треба перемагати і Азербайджан, і Ісландію. Ми гідні розраховувати на позитивний результат в іграх з цими суперниками.

