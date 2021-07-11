"Буде найбільша вечірка з закінчення Другої світової війни": легенда збірної Англії – про можливий тріумф на Євро-2020
"Упевнений, що сьогоднішній день запам'ятається надовго. Ми готуємося до найвеличнішого матчу збірної Англії в сучасній історії.
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Якщо вони виграють, думаю, в нашій країні спалахне найбільша вечірка з моменту закінчення Другої світової війни! Вони можуть перемогти", – написав Шілтон у своєму твіттері.
До слова, Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 вже сьогодні, 11 липня, на лондонському Вемблі. Початок зустрічі о 22:00.
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