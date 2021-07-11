Легендарний екс-голкіпер збірної Англії Пітер Шилтон поділився очікуваннями від фіналу Євро-2020 між Італією та Англією.

"Упевнений, що сьогоднішній день запам'ятається надовго. Ми готуємося до найвеличнішого матчу збірної Англії в сучасній історії.

Італія – Англія: анонс фіналу Євро-2020

Якщо вони виграють, думаю, в нашій країні спалахне найбільша вечірка з моменту закінчення Другої світової війни! Вони можуть перемогти", – написав Шілтон у своєму твіттері.

До слова, Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 вже сьогодні, 11 липня, на лондонському Вемблі. Початок зустрічі о 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати