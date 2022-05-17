Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поміркував щодо того, як перерва через війну позначиться на фізичній формі футболістів.

"Думаю, якийсь відсоток гравців ми втратимо. У багатьох підходить вік, вони розмірковують, продовжувати кар'єру футболіста чи переходити на іншу роботу.

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36-річний Селезньов? Мені здається, якраз Селезньов намагатиметься ще три-чотири роки грати, доки має мотивацію. Рівень чемпіонату може настільки знизитись, що йому буде легше побити рекорд", – сказав Лавриненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, зараз в активі 36-річного форварда 117 забитих м'ячів в рамках чемпіонату України. До повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.

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