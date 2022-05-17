"Буде легше побити рекорд": Лавриненко вказав на чинник, який дозволить Селезньову реалізувати свою футбольну мрію
Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поміркував щодо того, як перерва через війну позначиться на фізичній формі футболістів.
"Думаю, якийсь відсоток гравців ми втратимо. У багатьох підходить вік, вони розмірковують, продовжувати кар'єру футболіста чи переходити на іншу роботу.
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36-річний Селезньов? Мені здається, якраз Селезньов намагатиметься ще три-чотири роки грати, доки має мотивацію. Рівень чемпіонату може настільки знизитись, що йому буде легше побити рекорд", – сказав Лавриненко у коментарі FanDay.
Нагадаємо, зараз в активі 36-річного форварда 117 забитих м'ячів в рамках чемпіонату України. До повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.
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