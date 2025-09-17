"Олег Шандрук – це місцевий фахівець. Він з Рівного. Рівне і Верес – це для нього рідний клуб.

Безперечно, якщо він отримає хорошу пропозицію, де зможе суттєво покращити свої професійні якості і досягти більших успіхів – ми його відпустимо. Але, безперечно, буде клаусула", – сказав Надєїн в ефірі програми "Футбол 360".

Нагадуємо, що Олег Шандрук виконував обов’язки головного тренера Вереса з грудня 2023 року. У грудні 2024 його офіційно затвердили на посаду постійного тренера, а контракт діє до літа 2027 року.

