"Рівень майстерності гравців Динамо на сьогоднішній день вищий за наш. Закономірна перемога киян. Ми намагалися чинити опір і не відходити від своїх принципів, але рівень гравців дався взнаки.

Рух підписав гравця збірної Уганди, який виступав у Іспанії за екс-клуб Луніна

Гол Ваната? Швидкий м'яч завжди важливий для команди, яка забиває. Потрібно грати усі 90 хвилин. У нас, за великим рахунком, нова команда. Не завжди можемо забити, але я думаю, що все буде гаразд. Будуватимемо конкурентоспроможну команду.

Наступний матч у Кубку України? Думаю, що буде інша гра. Психологічно непроста як для нас, так і для Динамо", – сказав Пономарьов для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Рух та Динамо зустрінуться знову у чвертьфіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 2 квітня, початок о 18:00. Наразі львів'яни посідають 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 26 очками, Динамо – на першому місці, у доробку підопічних Олександра Шовковського 54 набрані бали.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам