"Я задоволений дебютом Різника. Так, було декілька моментів, де він міг краще зіграти ногами. А загалом по грі, зокрема на виходах, все добре.

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Вважаю, що у нас чотири чудові воротарі. Крім Дмитра Різника та Анатолія Трубіна, це також і Денис Твардовський з Тимуром Пузанковим, які в разі необхідності можуть вийти і допомогти команді. Так, Трубін і Різник – хлопці з досвідом, але конкуренція в нас висока, до кожного футболіста серйозні вимоги. Тому на полі буде грати найсильніший", – цитує легенду "гірників" Xsport.

Нагадаємо, що Дмитро Різник зіграв у двох останніх матчах Шахтаря. Трубін на зустріч проти Вереса залишився в запасі.

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