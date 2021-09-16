Буде-Глімт – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Буде-Глімт в рамках групового етапу Ліги конференцій приймає Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА Буде-Глімт – Зоря розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Буде-Глімт – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій
Стартові склади
Буде-Глімт: Хайкін – Сампстед, Моє, Лоде, Бьоркан – Брустад-Фет, Берг, Сальтнес – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно
Запасні: Смітс, Хейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Хаген, Нардос, Квіле, Пернамбуко, Мугіша, Коомсон
Зоря: Мацапура – Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Сайядманеш, Кабаєв
Запасні: Сапутін, Жилкін, Луньов, Гладкий, Імереков, Фаворов, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко
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