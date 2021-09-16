Поточний сезон у єврокубках виглядає для українських клубів просто жахливо. Ворскла та Колос відвалилися після першого ж раунду кваліфікації, Динамо не змогло обіграти Бенфіку в ключовому матчі групового етапу ЛЧ, а Шахтар ганебно згорів Шерифу. Зоря також зробила свій внесок у копілку провалів, вилетівши з ЛЄ внаслідок пропуску шести голів від Рапіда – втім, бронзовому призеру УПЛ пощастило з появою Ліги конференцій. Саме тут підопічні Віктора Скрипника проведуть свою євроосінь.

Зоря дізналась розклад матчів у групі Ліги конференцій

У наш квартет потрапили Рома, ЦСКА Софія та Буде-Глімт. Останній суперник є загадкою для українських вболівальників – і на нього менше всього ставлять. Дуже багато фанатів навіть не знають, звідки цей колектив взявся. Між тим, у попередньому сезоні він став однією з головних сенсацій європейського футболу взагалі.

Буде-Глімт базується аж за полярним колом у маленькому норвезькому містечку Будо, населення якого становить 50+ тисяч чоловік. Довгий час про нього ніхто не знав, однак у 2019 році клуб посів друге місце у чемпіонаті, а в 2020-му він взагалі став чемпіоном країни – і це було особливе золото. Ми всі звикли уявляти північні команди "дубовими", заточеними на боротьбу й оборону, але колектив під керівництвом К'єттіла Кнутссена порвав усі шаблони. Буде-Глімт виграв національну першість за 5 турів до кінця, набравши 81 очко забивши 103 голи. Це рекордні показники в історії Норвегії з моменту переходу на триочкову систему.

Буде-Глімт надзвичайно сильно заточений на атаку, працюючи у схемі 4-3-3 й володіючи м'ячем понад 60% ігрового часу. Підопічні К'єттіла Кнутссена розігрують м'яч коротко, від власних воріт, входять у штрафний через комбінації (на кроси припадає лише 17% заходів) і дуже якісно працюють у контролі руху м'яча – близько 40% володінь складаються з 7+ передач. Інтенсивність пресингу також висока. При цьому за Буде-Глімт виступають лишень вихованці академії та футболісти з півночі Норвегії. А в Україні топові тренери й досі розказують, що з нашим кліматом неможливо грати у подібний футбол.

У єврокубки команда вийшла вперше в історії, розпочавши свій шлях ще у кваліфікації ЛЧ. Там норвежці швидко вилетіли від Легії, однак далі "вікінги" пройшли аж три раунди кваліфікації до Ліги конференцій – вони вибили Валюр, Пріштіну та Жальгіріс. Так, імена суперників не вражають, але рік тому Буде-Глімт ледь не вибив Мілан у плей-офф Ліги Європи. Підопічні К'єттіла Кнутссена програли на Сан-Сіро з рахунком 2:3, але після цього клуб зумів продати Хауге за 5 млн євро.

В нинішньому сезоні Буде-Глімт йде другим, поступаючись Мольде на одне очко. Команда дещо збавила в результативності – рік тому вона трималася на рівні 3,43 голи за матч, а тепер у неї всього 2,05 (хоча це також пристойно). Втім, у останніх восьми матчах колектив не зазнав жодної поразки. Буде-Глімту дещо бракує стабільності, але загалом норвежці виглядають дуже сильно. Зоря не має права недооцінювати такого суперника.

Тим паче, що у луганців справи зараз йдуть погано. Чинний бронзовий призер УПЛ скотився на сьоме місце, здобувши всього три перемоги в семи турах – підопічні Віктора Скрипника розгромили одного аутсайдера (Інгулець), влаштували перестрілку з іншим (4:3 проти Маріуполя) й втримали дуже нервові 1:0 з Ворсклою. При цьому команда втратила очки з розібраним Минаєм і нестабільним Рухом, програвши Олександрії та Динамо. Про ганебний виліт з Ліги Європи від Рапіда краще взагалі не згадувати.

Найбільш прикро, що футбол Зорі деградував до типових українських бий-біжи. Раніше луганці намагалися тримати високий відсоток володіння, старалися розігрувати м'яч коротко й у високому темпі, але зараз від тієї ігрової моделі залишився тільки інтенсивний пресинг – колектив відбирає м'яч, робить 3-4 підготовчих передачі й запускає довгий пас на хід. Можливість швидко відбирати м'яч дозволяє провертати дуже багато таких закидань, але це все одно примітив. Футбол Буде-Глімта набагато цікавіший.

Тренерський штаб, футболісти й вболівальники Зорі скаржаться на реалізацію, однак насправді все не настільки погано – в чемпіонаті луганці награли на 12,7 голів, а забили 13. Просто в одному матчі у них може залітати по 4-5 м'ячів з нічого, а в іншому команда марнує виходи віч-на-віч та не може влучити в порожні ворота. Більше тривоги викликає оборона, яка допускає шалену кількість дрібних помилок навіть у матчах проти слабких суперників. Що і говорити, коли Маріуполь, граючи складом із середнім віком в 19,5 років, забиває Зорі тричі?

З таким футболом сподіватись на євроосінь буде важко, але ніхто не говорив, що погано буде завжди. Рік тому підопічні Віктора Скрипника теж провалили перші кілька місяців, але поступово вони доросли до перемоги над Лестером. Можливо, Буде-Глімт стане трампліном, з якого Зоря знову злетить до медалей.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Буде-Глімт – Зоря

Буде-Глімт: Хайкін – Сампстед, Моє, Лоде, Бьоркан – Ветлесен, Берг, Сальтнес – Сольбаккен, Ботхейм, Мугіша

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Назарина – Булеца, Кабаєв, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Важко щось прогнозувати, коли граєш проти норвезьких клубів. Тут непросто зрозуміти, де вони дійсно круті, а де необхідно враховувати особливості тамтешнього чемпіонату. Втім, очевидно, що Буде-Глімт надзвичайно потужний в плані організації позиційних атак – можливо, команді десь не вистачає класу, але сама тактична модель виглядає прогресивно. Підопічні К'єттіла Кнутсена краще готують свої атаки, залишаючись при цьому дуже забивним колективом.

Букмекери не вірять у луганців. Тут і останні результати даються взнаки, і слабка розширена статистика, і важкий переліт за полярне коло, і штучний газон. Втім, Зоря набагато досвідченіша за норвежців. Крім того, підопічні Віктора Скрипника не поступаються в пресингу й зберігає нормальну результативність. За класом суперники співставні, а оборона у Буде-Глімта теж не виглядає непрохідною.

З огляду на вищезазначені фактори, цілком вірогідною здається бойова нічия.

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