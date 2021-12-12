Після вояжу в Україну, який завершився нічиєю проти Зорі та втратою першої сходинки в групі Ліги конференцій, Буде-Глімту належало провести останній матч у національному чемпіонаті.

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"Жовто-чорні" без проблем розгромили найгіршу команду чемпіонату і захистили чемпіонський титул, який вони вперше у своїй історії виграли торік.

Нагадаємо, Буде-Глімт потрапив в одну групу із луганською Зорею в дебютному розіграші Ліги конференцій. Вдома норвежці обіграли команду Віктора Скрипника з рахунком 3:1, а в Запоріжжі була зафіксована нічия (1:1).

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