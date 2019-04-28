"Буде дуже важко", – Бартомеу оголосив ціль Барселони на фініш сезону

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу прокоментував дострокове здобуття каталонцями чемпіонського титулу в Іспанії.

"Ми дуже спокійно відзначили перемогу в чемпіонаті, оскільки попереду ще великий виклик – Ліга чемпіонів.

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Требл – наша ціль, як і щороку, хоча досягнути цього буде дуже непросто. Коли Мессі з'являється на полі, то демонструє щось неймовірне. Ніколи не відомо, що саме буде, але щось буде напевно. Він творить футбольну магію", – розповів Бартомеу в ефірі El Chiringuito TV.

Відзначимо, що Барселона здобула надважку перемогу над Леванте в суботу та достроково стала чемпіоном Іспанії сезону 2018/19. "Блаугранас" також продовжують боротьбу за Кубок Іспанії та кубок Ліги чемпіонів.

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