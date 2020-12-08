"Бути частиною протистояння Роналду і Мессі, цієї віхи в футбольної історії, – справжнє задоволення. Зустрінуться дві великі команди з двома найкращими футболістами в історії.

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Це буде відмінний матч, в центрі якого – двоє прибульців, які змагаються за індивідуальні призи", – наводить слова Бонуччі на прес-конференції Football-Italia.

Зазначимо, що Барселона та Ювентус зійдуться вже сьогодні у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Каталонці лідирують у групі G з 15 очками в активі, "стара синьйора" друга з 12 пунктами.

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