"Я зустрічався не з президентом, а розмовляв з Мойєсом, тому що зараз насичений графік, чи можна організувати цю гру.

Ярмоленко натякнув, коли завершить виступи за збірну України

Футболісти та головний тренер готові зіграти цей матч, зібрати максимальну кількість уболівальників на нашому стадіоні. Я думаю, що якщо Динамо приїде до Англії і люди дізнаються, що всі гроші підуть на відновлення України, благодійність, допомогу дітям, лікарням, то тут буде биток.

Якщо вдасться організувати цю гру, я із задоволенням зіграю за обидві команди, бо Динамо – команда номер один у моєму житті. Вест Хем зараз моя команда, яку я ніколи не забуду. Навіть якщо я піду, я завжди пам'ятатиму цих вболівальників, які підтримували мене, мою родину та мою країну у ці важкі хвилини", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, Динамо нині проводить низку благодійних матчів у Європі, кошти з яких будуть спрямовані на допомогу Україні та переселенцям.

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