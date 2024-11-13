"Дуже відповідальні матчі. Потрібно дві перемоги, щоб, як мінімум, посісти друге місце у групі. Головною задачею є перше місце. Будемо намагатися робити все для цього, спробуємо виграти.

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Всі бачили як складно даються нам ці протистояння. Будемо готуватися до важкої гри (проти Грузії), де буде багато боротьби", – сказав Бражко в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Ліги націй збірна України має чотири бали і замикає квартет. Від першої сходинки підопічні Реброва відстають на три очки. Грузія набрала шість пунктів і перебуває на другому місці

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