"Буде багато боротьби": зірка збірної України озвучив головне завдання команди на ігри в Лізі націй
Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився думками перед матчем з Грузією у п'ятому турі Ліги націй.
"Дуже відповідальні матчі. Потрібно дві перемоги, щоб, як мінімум, посісти друге місце у групі. Головною задачею є перше місце. Будемо намагатися робити все для цього, спробуємо виграти.
Ребров пролив світло на суперечку Мудрика та Шапаренка у збірній України – як все було насправді
Всі бачили як складно даються нам ці протистояння. Будемо готуватися до важкої гри (проти Грузії), де буде багато боротьби", – сказав Бражко в інтерв'ю УАФ.
Нагадаємо, що після чотирьох турів Ліги націй збірна України має чотири бали і замикає квартет. Від першої сходинки підопічні Реброва відстають на три очки. Грузія набрала шість пунктів і перебуває на другому місці
"Гришо, який Спартак? Я на рибалці, приїжджай у Суми": заснував Нафтовик, асистував Фоменку в збірній і відкрив Ящука