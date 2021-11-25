"Ми програли Реалу 0:3, але я дуже радий та щасливий за своїх хлопців. У мене не повертається язик сказати якісь погані речі на їхню адресу. Одне те, що іспанці приїхали бойовим складом, усі найсильніші футболісти свідчить, що Реал із повагою поставився до футбольного клубу Шериф.

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Ніколи не говорив таких речей, але… Той перший м'яч, який ми пропустили, на мою думку, штрафного там не було, першим на м'ячі був наш футболіст. Він спочатку зіграв у м'яч та вибив його. Якщо і торкнувся гравця суперника, то вже після вибитого м'яча. Зрозуміло, що Реал – великий клуб. Тому, я думаю, поставили цей стандарт. Якби це було у бік Реала – ніколи цього штрафного не було б.

Та якість гри, яку ми показали, на мій погляд, навіть вища, ніж коли ми грали у Мадриді. Хоча там ми виграли 2:1. Те, що програли 0:3, звичайно, прикро. Хоча будь-який програш важко переноситься, але це наше життя. Повторюся ще раз – я не бачу жодної паніки, розладу. Ми у будь-якому випадку будемо у євровесні. Нехай не у Лізі чемпіонів, але у Лізі Європи як мінімум. Це великий плюс для Шерифа.

Чи виник інтерес до гравців Шерифа з боку європейських клубів? Скажу чесно, маю контракт до літа 2022 року. Поки що всі думки лише про Шериф. Давайте дочекаємось закінчення групового етапу Ліги чемпіонів та ігор чемпіонату. Там буде видно. Не приховуватиму, що будь-який інший тренер мріє про серйозніший проект і серйозніший клуб. Я – не виняток", — сказав Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шериф у 5-му турі групового етапу ЛЧ поступився Реалу, але завдяки поразці Шахтаря Інтеру, продовжить євровесну у Лізі Європи.

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