– Взимку ви відпустили когось в оренду, когось продали. Звичайно, у вас є так само гравці, за якими, напевно, слідкують – Луан, інші. Яка в найближчий час стратегія клубу? Це так само знаходити покупців чи якось втримати склад?

– Ні, ми нічого не міняємо. Ми, в принципі, так і працюємо, що знаходимо гравців і реалізуємо їх. Ми хочемо продавати їх, тому що клуб планує в майбутньому виходити в самоокупність.

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Це дуже складно, але будемо намагатися робити хорошу роботу і продавати гравців. У нас будь-який гравець може бути проданий. На літо вже є низка гравців, які можуть бути продані. Але у нас на їхню позицію вже є шорт-лист гравців, які прийдуть і будуть виконувати ту саму роботу, – резюмував Габовда у коментарі Камон, Плей!

Додамо, що Верес став одним з відкриттів другої частини сезону. Команда Олега Шандрука набрала 13 очок у 7 турах і перебуває на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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