"Будь-хто з трьома клітинами мозку міг зрозуміти мене": Кроос пояснив свою неоднозначну заяву щодо скорочення зарплат

Хавбек Реала Тоні Кроос не збирається відмовлятися від своїх слів про безглуздість зменшення зарплат футболістів.

"Я б повторив те саме сьогодні. Будь-хто з трьома клітинами мозку міг зрозуміти мене і це твердження. Тому я не вибачився і не повинен був вибачитися за що-небудь. Я просто пояснив це знову. Але є різниця між нерозумінням і небажанням розуміти.

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Заява була зроблена в той час, коли ми навіть не розмовляли з Реалом про скорочення зарплати. Також не секрет, що у Реала справи йдуть непогано. Отже, мені було ясно: до тих пір, поки клуб не прийде до нас і не скаже, що їм потрібно це для оплати праці співробітників, мені не слід відмовлятися від своєї зарплати. Тоді я б вважав за краще узяти все це і використовувати для того, щоб зробити щось для тих, кому це потрібно ще більше. Але коли клуб звернувся до нас, стало зрозуміло, що доведеться відмовитись від частини зарплати", – підсумував Кроос в інтерв'ю Eurosport.

Нагадаємо, до відновлення матчів Реал зменшив зарплати своїх гравців гравців на 10%.

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