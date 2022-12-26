"Оцінити Мессі за шкалою сексапільності від 0 до 10? Ну ні (сміється)... Ну окей, п'ятірочка. Роналду? Блін, він сам зробив себе. Окей, йому вісім.

"Дуже приємно, Рінат": Бублій назвала дві речі, якими її вразив президент Шахтаря

Десятка на мій смак – це Леонардо Бонуччі. Знаєш, коли збірна Італії співає гімн, а в кінці вихоплюють обличчя Бонуччі... До речі, я знаю гімн Італії. Ще запитай мене, чому (сміється)", – розповіла Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.

На жаль для нашої журналістки, чемпіон Європи ще у 2011 році одружився з моделлю Мартіною Маккарі і виховує трьох дітей.

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