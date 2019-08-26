Брюс – про несподівану перемогу над Тоттенхемом: Сподіваюся, що сьогоднішній матч заткне деяких людей

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс прокоментував перемогу своєї команди над Тоттенхемом у 3 турі АПЛ.

"Команда проявила себе просто чудово. Звичайно, не обійшлося без елемента удачі, але ми чудово зіграли. Тренерський штаб працював зі мною весь тиждень і намагався заспокоїти хлопців.

Сенсаційна поразка Тоттенхема у відеоогляді матчу проти Ньюкасла – 0:1

Ця перемога допоможе нам зібратися. Я не хочу виділяти конкретних гравців, але наш центральний форвард Жоелінтон зіграв чудово. Я радий, що він забив, адже великий цінник завжди тисне.

Що стосується критики, все, що ти можеш зробити, це тихо продовжувати виконувати свою роботу. Сподіваюся, що сьогоднішній матч заткне деяких людей", – цитує Брюса BBC.

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