toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ

Брюс – про несподівану перемогу над Тоттенхемом: Сподіваюся, що сьогоднішній матч заткне деяких людей

06:30 742 Читать на русском
Брюс – про несподівану перемогу над Тоттенхемом: Сподіваюся, що сьогоднішній матч заткне деяких людей
Стів Брюс / Ньюкасл

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс прокоментував перемогу своєї команди над Тоттенхемом у 3 турі АПЛ.

 
Жоелінтон 27’
27’ Жоелінтон

"Команда проявила себе просто чудово. Звичайно, не обійшлося без елемента удачі, але ми чудово зіграли. Тренерський штаб працював зі мною весь тиждень і намагався заспокоїти хлопців.

Сенсаційна поразка Тоттенхема у відеоогляді матчу проти Ньюкасла – 0:1

Ця перемога допоможе нам зібратися. Я не хочу виділяти конкретних гравців, але наш центральний форвард Жоелінтон зіграв чудово. Я радий, що він забив, адже великий цінник завжди тисне.

Що стосується критики, все, що ти можеш зробити, це тихо продовжувати виконувати свою роботу. Сподіваюся, що сьогоднішній матч заткне деяких людей", – цитує Брюса BBC.

Ньюкасл здобув сенсаційну перемогу над Тоттенхемом, Вулверхемптон врятував нічию з Бернлі: 3-й тур АПЛ, матчі неділі

blog_ava
СК Дніпро-1 – Львів: анонс матчу УПЛ
08:00
79
Теги
Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхем Тоттенхем Англія Стів Брюс Стів Брюс Тоттенхем - Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги
    Україна — 25 серп2111 Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги
10
год
:
23
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук