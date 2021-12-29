"Брюгге – хороший жереб, враховуючи, яка там була корзина. Там і Арсенал, англійські, італійські клуби. Як я розумію, у порівнянні з попереднім роком команда трохи виросла, але і ми, я вважаю, додали з приходом Мірчі Луческу.

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У нас є свій малюнок гри, свій стиль, ми знаємо, що робимо на футбольному полі, знаємо можливості один одного. Залишилося, як каже Луческу, довести це все до автоматизму", – сказав Караваєв у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, перший матч проти бельгійців кияни проведуть вдома 18 лютого, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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