У матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії чинний чемпіон зумів переламати хід зустрічі і вирвати перемогу у невдахи Ліги Жупіле. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 22-й тур

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:2

Голи: Мусаба, 28 – Мехеле, 37, Ланг, 58

Яремчук допоміг Генту врятувати нічию з Сент-Трюйденом, Макаренко та Причиненко не виявили сильнішого в дуелі українців

Лідер чемпіонату Бельгії завітав у гості до одного з аутсайдерів турніру – Серкль Брюгге. Підопічні Філіппа Клемана володіли територіальною та ігровою перевагою, однак несподівано пропустили в середині першого тайму – Антоні Мусаба розстріляв ворота Сімона Міньйоле з близької відстані після подачі з правого флангу. Через 9 хвилин, після навісу з кутового, "чорно-сині" геть заплутали захист суперника, що вилилось у гол – сферу в сітку головою спрямував захисник Брендон Мехеле.

Після відпочинку господарі заграли активніше і... отримали м'яч у свої ворота. Бас Дост отримав довге закидання у штрафний майданчик суперника, виманив на себе голкіпера і відпасував на Ноа Ланга. Останньому залишалось лише влучити у порожні ворота. Цей гол став останнім у матчі.

Український захисник Едуард Соболь з'явився на полі на 89-й хвилині, замінивши Доста і допоміг своїй команді втримати перемогу над аутсайдером.

Звитяга принесла Брюгге 54 очки, що дозволило команді українця відірватись від найближчого переслідувача – Генка – вже на 12 пунктів.

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