Брюгге розібрався з Антверпеном, який очолює турнірну таблицю бельгійського чемпіонату. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 4-й тур, чемпіонська група

Брюгге – Антверпен – 2:0

Голи: Нільсен, 51, 62

Яремчук досить несподівано з'явився у стартовому складі Брюгге – українець лише в минулому турі опинився в заявці після тривалої перерви. "Синьо-чорні" не мають шансів на чемпіонство (відставання у 12 очок за 2 тури до кінця), проте це не завадило їм зіпсувати чемпіонські амбіції Антверпена.

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Перша половина гри завершилась без голів, а от на старті другої Нільсен відкрив рахунок у грі, забивши після передачі Мейєра. Яремчука змінили на 58 хвилині, а Вермант, який замінив українця, віддав гольову передачу на Нільсена. Гра так і завершилась з рахунком 2:0.

Щодо Яремчука, то українець за 58 ігрових хвилин отримав 6,8 бала від Sofascore. Роман має точність передач 75% (6/8), виграв два єдиноборства за м'яч, а от єдину повітряну дуель програв. Також він втрачав м'яч 5 разів, заробив 1 фол та здійснив 1 відбір.

Завдяки цій перемозі Брюгге набрав 33 очки та залишився четвертим, а Антверпен з 45 пунктами залишився першим, проте Генк та Уніон Сент-Жиллуаз вже сьогодні можуть обігнати лідера.

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