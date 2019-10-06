toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН

Брюгге з Соболем знищив Гент Яремчука –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

18:59 1041 Читать на русском
Брюгге з Соболем знищив Гент Яремчука –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Брюгге –​​​​​​​ Гент / ФК Брюгге

Брюгге надихнувся успіхом на Сантьяго Бернабеу і у матчі 10 туру чемпіонату Бельгії розтрощив Гент. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії-2019/20, 10 тур

Брюгге – Гент – 4:0

Голи: Ванакен, 11, Діатта, 28, Денніс, 51, Діане, 90+2

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Брюгге у рамках 10 туру чемпіонату Бельгії вдома приймав Гент. Едуард Соболь, Роман Яремчук та Ігор Пластун з'явились зі стартових хвилин. Вже на 11-й хвилині Ханс Ванакен ударом головою відкрив рахунок. Невдовзі Діатта подвоїв перевагу господарів.

По перерві підопічні Філіппа Клемана продовжили знущання над гостями, і Денніс Бонвентуре, обікравши захисника Гента, потужно пробив під поперечину. Крапку у зустрічі поставив Діане, замкнувши подачу з кутового.

Брюгге лідирує в турнірній таблиці, набравши 23 очки, Гент третій з 17 пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очок
17:55
5234
Теги
Відеоновини Українці за кордоном Роман Яремчук Роман Яремчук Брюгге Брюгге Гент Гент Бельгія Ігор Пластун Ігор Пластун Едуард Соболь Едуард Соболь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Інтер
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук