Брюгге надихнувся успіхом на Сантьяго Бернабеу і у матчі 10 туру чемпіонату Бельгії розтрощив Гент. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії-2019/20, 10 тур

Брюгге – Гент – 4:0

Голи: Ванакен, 11, Діатта, 28, Денніс, 51, Діане, 90+2

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Брюгге у рамках 10 туру чемпіонату Бельгії вдома приймав Гент. Едуард Соболь, Роман Яремчук та Ігор Пластун з'явились зі стартових хвилин. Вже на 11-й хвилині Ханс Ванакен ударом головою відкрив рахунок. Невдовзі Діатта подвоїв перевагу господарів.

По перерві підопічні Філіппа Клемана продовжили знущання над гостями, і Денніс Бонвентуре, обікравши захисника Гента, потужно пробив під поперечину. Крапку у зустрічі поставив Діане, замкнувши подачу з кутового.

Брюгге лідирує в турнірній таблиці, набравши 23 очки, Гент третій з 17 пунктами.