Брюгге надихнувся успіхом на Сантьяго Бернабеу і у матчі 10 туру чемпіонату Бельгії розтрощив Гент. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Чемпіонат Бельгії-2019/20, 10 тур
Брюгге – Гент – 4:0
Голи: Ванакен, 11, Діатта, 28, Денніс, 51, Діане, 90+2
Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Брюгге у рамках 10 туру чемпіонату Бельгії вдома приймав Гент. Едуард Соболь, Роман Яремчук та Ігор Пластун з'явились зі стартових хвилин. Вже на 11-й хвилині Ханс Ванакен ударом головою відкрив рахунок. Невдовзі Діатта подвоїв перевагу господарів.
По перерві підопічні Філіппа Клемана продовжили знущання над гостями, і Денніс Бонвентуре, обікравши захисника Гента, потужно пробив під поперечину. Крапку у зустрічі поставив Діане, замкнувши подачу з кутового.
Брюгге лідирує в турнірній таблиці, набравши 23 очки, Гент третій з 17 пунктами.