Едуард Соболь відіграв увесь поєдинок проти Андерлехта, а його команда здобула перемогу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії-2019/20, 8 тур

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голи: ван Кромбрюгге, 6 (автогол), Діатта, 69 – Шадлі, 5

Яремчук забив черговий гол за Гент

8 тур чемпіонату Бельгії подарував місцеве Ель Класіко між Брюгге та Андерлехтом. Українець Едуард Соболь провів на полі увесь поєдинок. Команда Євгена Макаренка, який нині травмований, перебуває у кепському становищі і хотіла виправити ситуацію. Вже на 5-й хвилині Нассер Шадлі забив курйозний гол після помилки Сімона Міньйоле, але через хвилину захисник брюссельців ван Кромбрюгге зрізав м'яч у власні ворота.

Андерлехт майже не створював моментів, тоді як Брюгге "висів" на воротах суперника. Це вилилось у гол Діатта. Після подачі до штрафного сенегалець потужно пробив і приніс перемогу своїй команді.

Брюгге після 8 турів набрав 17 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, маючи гру в запасі. Андерлехт на ганебній 13-й позиції з 5 очками в активі.

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