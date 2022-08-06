Брюгге продовжив невдалу серію в бельгійській першості у поєдинку 3-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 3-й тур

Брюгге – Зюлте-Варегем – 1:1

Голи: Сков Ольсен, 47 – Драмбаєв, 69

Чинний чемпіон Бельгії вже в другому поєдинку поспіль не зміг здобути перемогу. Цього разу каменем спотикання став Зюлте-Варегем. Українець Едуард Соболь залишився на лаві для запасних, тоді як у складі суперника вийшов Олександр Драмбаєв. Перша половина пройшла без голів.

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Старт другого тайму був вдалим для чемпіона, оскільки Сков Ольсен відкрив рахунок у зустрічі. Втім, настрій Брюгге зіпсував Драмбаєв, який на 69 хвилині з передачі Фадери вирівняв становище. Гол можна переглянути за посиланням. На 75 хвилині Соболь з'явився на полі, а рахунок так і не змінився – Брюгге та Зюлте-Варегем розійшлись миром.

Таким чином, Брюгге та Зюлте-Варегем набрали по 4 очки та розташувались на 5 та 3 місцях відповідно – команда Драмбаєва розташувалась вище завдяки кращій різниці м'ячів.

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