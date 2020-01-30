Брюгге з Соболем не зміг переграти Шарлеруа, однак продовжив впевнено очолювати турнірну таблицю

Шарлеруа на власному полі зумів втримати нічию у матчі проти лідера чемпіонату Брюгге. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 5 тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:0

У пропущеному матчі 5-го туру Ліги Жупіле Брюгге завітав у гості до Шарлеруа. Захисник збірної України Едуард Соболь вийшов у стартовому складі віце-чемпіона Бельгії і відіграв увесь матч. Вже на другій хвилині 18-річний півзахисник гостей Шарль де Кетеларе мав відкривати рахунок, але з його не надто вдалим ударом впорався голкіпер.

В середині тайму Ханс Ванакен втратив свій шанс, пробивши впритул зі стійкою. А на останній хвилині першого тайму "чорно-сині" порушили правила у власному штрафному майданчику і господарі вимагали пенальті, однак арбітр проігнорував цей епізод і команди пішли у роздягальні за рахунку 0:0.

Друга половина зустрічі минула фактично без моментів. На останній хвилині екс-форвард Зорі Денніс Еммануель Бонавентуре таки зумів відкрити рахунок у матчі, але суддя зафіксував положення поза грою і гол скасував.

Як наслідок, Брюгге набрав 54 очки і продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату, Шарлеруа з 41 балом – четвертий.

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