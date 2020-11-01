У матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії чинний чемпіон країни знову оступився, не втримавши звитягу над середняком турнірної таблиці. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 11-й тур

Брюгге – Мехелен – 2:1

Голи: Вормер, 13, Ланг, 28 – де Камарго, 42, Схофс, 81

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Брюгге вийшов вперед вже на початку матчу: Рууд Вормер невідпорним ударом зі штрафного поцілив прямо у дев'ятку. В середині тайму Ханс Ванакен, заплутавши захисників фірмовим дриблінгом, знайшов розрізним пасом в районі одинадцятиметрової позначки Ноа Ланга. Форвард "чорно-синіх", опинившись сам на сам перед Гаетаном Куке, майстерно пробив повз голкіпера.

Мехелен зумів відквитати один гол ще до перерви – Ігор де Камарго створив міні-шедевр, замкнувши передачу одноклубника п'ятою, перебуваючи спиною до воріт. А наприкінці матчу Густав Егвалл, отримавши навісну передачу головою, скинув на Роба Сховса і той, не опускаючи сферу на землю, так само головою перекинув круглого у сітку.

До слова, у господарів весь матч провів наш захисник Едуард Соболь. Ще один представник збірної України Мар'ян Швед не потрапив навіть до запасу Мехелена через хворобу.

Нічия опустила Брюгге на третю сходинку турнірної таблиці – від лідера Шарлеруа "чорно-сині" відстають вже на 2 пункти.

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