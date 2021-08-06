Брюгге втратив перемогу над Серкль Брюгге – VAR забрав у Cоболя переможний гол
Брюгге не зміг перемогти Серкль Брюгге у матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2021/22, 3-й тур
Брюгге – Серкль Брюгге – 1:1
Голи: Вормер, 35 – Рубіо, 90+1
Перша половина була за Брюгге, який вийшов вперед на 35 хвилині завдяки голу Вормера – капітану класно асистував Ланг. До перерви відзначився і Соболь, але арбітри скасували його гол після перегляду VAR через гру рукою.
Соболь розкішним голом приніс перемогу Брюгге
У другій половині Брюгге також більше володів ініціативою, і гра йшла до перемоги, але вже у компенсований час Рубіо врятував Серкль Брюгге від поразки.
Таким чином, обидві команди набрали по 5 очок, розташувавшись на другому та третьому місцях відповідно.
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