Брюгге не зміг перемогти Серкль Брюгге у матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2021/22, 3-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 1:1

Голи: Вормер, 35 – Рубіо, 90+1

Перша половина була за Брюгге, який вийшов вперед на 35 хвилині завдяки голу Вормера – капітану класно асистував Ланг. До перерви відзначився і Соболь, але арбітри скасували його гол після перегляду VAR через гру рукою.

Соболь розкішним голом приніс перемогу Брюгге

У другій половині Брюгге також більше володів ініціативою, і гра йшла до перемоги, але вже у компенсований час Рубіо врятував Серкль Брюгге від поразки.

Таким чином, обидві команди набрали по 5 очок, розташувавшись на другому та третьому місцях відповідно.

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