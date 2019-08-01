Брюгге втратив лідера перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів – бельгійці здійснили коштовний трансфер в АПЛ

Віце-чемпіон Бельгії не може втримати важливих гравців за кілька днів до старту в головному євротурнірі.

Борнмут підписав вінгера Брюгге Арно Груневелда, інформує офіційний сайт "вишень".

Брюгге перед матчами з Динамо у Лізі чемпіонів підсилився нападником збірної ПАР

За 21-річного нідерландця клуб АПЛ заплатив 15 мільйонів євро. У минулому сезоні в активі Груневелда 20 матчів за Брюгге, в яких він відзначився п'ятьма голами і чотирма асистами. Втім, хавбек вже не допоможе своїй колишній команді у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Нагадаємо, перша гра протистояння відбудеться 6 серпня в Бельгії.

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