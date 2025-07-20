У неділю, 20 липня, відбувся матч за Суперкубок Бельгії. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Суперкубок Бельгії

Уніон Сент-Жилуаз – Брюгге – 1:2

Голи: Івановіч, 15 – Цоліс, 31 (з пенальті), Ванакен, 45+1

Брюгге взяв у Уніону реванш за торішню поразку з рахунком 1:2, хоч ця перемога і вийшла вольовою – на початку зустрічі відзначився форвард "жовто-сині" Івановіч.

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Але команда Нікі Хайена двічі забила ще до перерви – Цоліс реалізував пенальті, а Ванакен забив головою в компенсований до першого тайму час, замкнувши навіс з кутового. До слова, гольовий пас йому віддав все той же Цоліс.

Цей Суперкубок став для Брюгге 18-м в його історії.