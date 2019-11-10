Брюгге Соболя зазнав першої поразки в чемпіонаті – команду гравця збірної України покарав екс-динамівець Мбокані

Вражаюча безпрограшна серія Брюгге перервалася в матчі 15 туру чемпіонату Бельгії проти Антверпена.

Чемпіонат Бельгії, 15 тур

Антверпен – Брюгге – 2:1

Голи: Мбокані, 51(пен.), Міньйоле, 64 (аг) – Схрейверс, 25

Українець Едуард Соболь вийшов у основі на лівому фланзі оборони господарів. Команда українця впевнено провела перший тайм і вийшла вперед на 25-й хвилині – Схрейверс замкнув подачу Тау з правого флангу. Суперники обмінялися кількома небезпечними моментами, однак жоден з них не призвів до голу – 0:1 перед свистком на перерву.

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Друга половина розпочалася для Брюгге вкрай невдало – колишній форвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані заробив пенальті і сам його реалізував. Через тринадцять хвилин становище гостей стало ще гіршим – Міньйоле невдало підставився під постріл суперника, і м'яч залетів у його ворота – 2:1.

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Попри першу поразку в чемпіонаті, Брюгге впевнено утримує лідерство – Стандард відстає на шість очок, але льєжців з другого місця може посунути Гент – клуб Яремчука, Безуса і Пластуна ще поїде в гості до Генка у цьому турі.