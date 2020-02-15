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Брюгге Соболя на останніх секундах вирвав перемогу у матчі з аутсайдером

15 лютого 21:08 319 Читать на русском
Брюгге Соболя на останніх секундах вирвав перемогу у матчі з аутсайдером
Брюгге обіграв Васланд-Беверен / Voetbalkrant

У 26 турі Ліги Жупілє Брюгге ледь не втратив очки у матчі з командою, яка бореться за виживання.

Чемпіонат Бельгії, 26 тур

Брюгге – Васланд-Беверен – 2:1

Голи: Рітс, 41, 90+6 – Діркс, 53.

Вилучення: Агієпонг (В).

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Лідер чемпіонату Бельгії здобув важку перемогу над передостанньою командою турнірної таблиці у матчі 26 туру Ліги Жупілє. Український захисник Едуард Соболь вийшов у стартовому складі і провів на полі 72 хвилини, в його пасиві жовта картка.

Брюгге відкрив рахунок наприкінці першого тайму – після метушні у штрафному майданчику гостей центральний хавбек Рітс ударом з близької відстані вразив ворота Васланд-Беверена. На початку другого тайму провалом в обороні Брюгге скористався Фулон, який прорвався по лівому флангу і виконав гольову передачу на Діркса.

На 90+1 хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Агієпонг. Брюгге всіма силами пішов уперед і на останній доданій хвилині вирвав перемогу – автором вирішального удару став Рітс.

Завдяки цій перемозі Брюгге зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці – тепер команда випереджає Гент на 9 очок.

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Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія
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