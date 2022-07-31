Брюгге несподівано оступився у грі з Ейпеном, а Едуард Соболь вийшов на поле у стартовому складі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 2-й тур

Ейпен – Брюгге – 2:1

Голи: Магні, 1, Превляк, 19 – Жутгла, 7

Вилучення: Магні, 68 (Ейпен)

Ейпен шокував чинного чемпіона Бельгії вже на 1 хвилині голом Магні. Гості оговтувались недовго – Жутгла, який перебрався з Барселони, на 7 хвилині відновив паритет. А на 19 хвилині Превляк знову вивів вперед Ейпен – рахунок 2:1 протримався до кінця гри, незважаючи на вилучення гравця Ейпена.

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Соболь же вийшов у старті і став одним з найгірших у складі Брюгге, отримавши оцінку 6,5 від порталу Sofascore – менше отримав лише Баланта. Українець відіграв 77 хвилин, має точність передач 77%, один удар повз ворота, невдалу спробу обіграшу, 4 виграних єдиноборства з 8 та 10 втрат м'яча.

Додамо, що обидві команди після двох турів розмістилися у середині таблиці з 3 очками в активі.

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