Брюгге розтрощив Антверпен Назарини, дублем відзначився екс-нападник Зорі

У 20 турі чемпіонату Бельгії Брюгге приймав Антверпен, де виступає українець Єгор Назарина.

Матч закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 5:1. До слова, за Брюгге двічі відзначився колишній нападник луганської Зорі Денніс Бонавентуре.

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Український хавбек Єгор Назарина вийшов у стартовому складі Антверпена, але за рахунку 3:0 на 58-ій хвилині був замінений. Весь матч за Антверпен провів екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані.

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Після цього матчу Брюгге відірвався від Антверпена на 3 очки. Господарі поєдинку знаходяться на 2 сходинці у турнірній таблиці з 38 заліковими пунктами, а команда Назарини йде третьою і має у своєму активі 35 балів.