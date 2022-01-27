Бельгія, ліга Жупіле

Брюгге – Сент-Жилуаз – 0:0

Брюгге зустрічався з сенсаційним лідером бельгійського чемпіонату. Сент-Жилуаз, який тільки-но піднявся в елітний дивізіон, на вершині таблиці відірвався на 9 очок. Сьогоднішній матч був чи не останнім шансом для відродження чемпіонських перегонів. Однак поєдинок завершився без голів.

Едуард Соболь вперше зіграв за Брюгге після приходу нового тренера. Клуб під час зимової паузи змінив Філіпа Клемана (пішов у Монако) на Альфреда Схрьодера. Колишній тренер Барселони перевів Брюгге на схему з трьома захисниками і в двох перших матчах не випускав українця.

Сьогодні Соболь вийшов з перших хвилин на позицію лівого фулбека. Едуард 4 рази зіграв у відборі, тричі сфолив і виграв 40% дуелей. Він активно підключався до атак, але його кросам бракувало точності. На останніх хвилинах Соболь заробив гострий штрафний, але Ванакен з нього не забив.