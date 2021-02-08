Бельгійський клуб втратив двох футболістів щонайменше на найближчий кубковий матч. Наразі під питанням їхній вихід на поле і в поєдинку Ліги Європи проти Динамо.

Захисник Брюгге Клінтон Мата і хавбек Ханс Ванакен опинилися в лазареті. Оборонець травмував коліно і ризикує пропустити кілька найближчих поєдинків. Також проблеми і у Ванакена, який є лідером півзахисту – у нього травма ребер, ступінь серйозності якої наразі уточнюється, повідомляє Hln.Be.

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Зауважимо, що Ванакен вже забивав у ворота Динамо у кваліфікації ЛЧ 2018/19. Саме він реалізував пенальті у першому матчі в Бельгії, а та гра завершилася перемогою Брюгге 1:0.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Брюгге та Динамо пройдуть 18 і 25 лютого. Перший поєдинок кияни зіграють вдома.

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