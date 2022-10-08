Брюгге програв у чемпіонаті після тріумфального виступу в ЛЧ – Яремчук та Соболь не допомогли уникнути поразки
Команда Соболя та Яремчука поступилась Вестерло у матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Бельгії 2022/23, 11-й тур
Брюгге – Вестерло – 0:2
Голи: Фостер, 53, 86
Брюгге приймав удома середняка чемпіонату, Вестерло, після успіху у грі з Атлетіко в Лізі чемпіонів. Обидва українці у складі "синьо-чорних" – Роман Яремчук та Едуард Соболь – вийшли зі старту. Перша половина пройшла без голів, хоча саме Брюгге мав перевагу як за володінням, так і за кількістю ударів. З небезпечних моментів відзначимо шанс Ванакена, який з вигідної позиції пробив вище воріт.
А на старті другого тайму Фостер несподівано вивів Вестерло вперед. Майже одразу наставник Брюгге змінив Соболя та Ланга, а ще через 10 хвилин покинув поле Роман Яремчук. Зміни у складі не допомогли – Вестерло забив другий м'яч на 86 хвилині (дубль Фостера).
Таким чином, Брюгге залишився третім з 22 пунктами, а Вестерло набрав 18 очок та піднявся на 6 сходинку.
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