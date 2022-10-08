Команда Соболя та Яремчука поступилась Вестерло у матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 11-й тур

Брюгге – Вестерло – 0:2

Голи: Фостер, 53, 86

Брюгге приймав удома середняка чемпіонату, Вестерло, після успіху у грі з Атлетіко в Лізі чемпіонів. Обидва українці у складі "синьо-чорних" – Роман Яремчук та Едуард Соболь – вийшли зі старту. Перша половина пройшла без голів, хоча саме Брюгге мав перевагу як за володінням, так і за кількістю ударів. З небезпечних моментів відзначимо шанс Ванакена, який з вигідної позиції пробив вище воріт.

| Hans Vanaken heeft z’n gouden schoenen niet aan vandaag. #CLUWES pic.twitter.com/oCqyHdMUUf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2022

А на старті другого тайму Фостер несподівано вивів Вестерло вперед. Майже одразу наставник Брюгге змінив Соболя та Ланга, а ще через 10 хвилин покинув поле Роман Яремчук. Зміни у складі не допомогли – Вестерло забив другий м'яч на 86 хвилині (дубль Фостера).

Таким чином, Брюгге залишився третім з 22 пунктами, а Вестерло набрав 18 очок та піднявся на 6 сходинку.

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