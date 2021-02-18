Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився думками щодо першого протистояння між українською та бельгійською командами у другому за силою євротурнірі.

"Дуже-дуже важка буде гра, тому що ми розуміємо, в яких погодних умовах відбуватиметься матч.

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Бельгійці приїдуть у Києв, щоб відбитися, розуміючи, що можуть здобути необхідний результат у себе вдома.

Мені сподобалося Динамо у першому поєдинку після зимової перерви проти Олімпіка своїм настроєм і натхненням на гру. Бєсєдін двічі відзначився – це додасть йому впевненості в своїх силах. Ризикну припустити, що буде мінімальна перемога Динамо", – цитує Циганика видання РБ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 18 лютого, Динамо у Києві в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме знекровлений COVID-19 Брюгге. Початок зустрічі о 17:00.

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