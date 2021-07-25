Брюгге на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого оборонця Ніцци Стенлі Нсокі.

Кухаревич невдало дебютував за Труа у товариському матчі

Контракт розрахований на 4 роки, а сума трансферу становить 6,5 млн євро. Основна позиція Нсокі – зліва в обороні, але також він може зіграти й у центрі захисту. Додамо, що француз є вихованцем ПСЖ.

До слова, у минулому сезоні Нсокі провів за Ніццу 24 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу результативну передачу.

Уніон – Динамо: брутальна нічия з Берліном на річницю Луческу, камео Вербіча з сумним кінцем, Буяльський досі найкращий