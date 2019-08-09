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Брюгге підписав новий контракт з автором гола у ворота Динамо

20:21 180 Читать на русском
Брюгге підписав новий контракт з автором гола у ворота Динамо
Ханс Ванакен / ФК Брюгге

Півзахисник Брюгге Ханс Ванакен продовжив контракт з віце-чемпіоном Бельгії. Він забивав у ворота Динамо.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Брюгге на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з Хансом Ванакеном до 2024 року.

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У минулому сезоні півзахисник став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії, випередивши українця Руслана Маліновського.

Ванакен став автором єдиного гола у першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо, реалізувавши 11-метровий.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Брюгге Брюгге Бельгія Брюгге - Динамо Ханс Ванакен Ханс Ванакен
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