Брюгге підписав новий контракт з автором гола у ворота Динамо

Півзахисник Брюгге Ханс Ванакен продовжив контракт з віце-чемпіоном Бельгії. Він забивав у ворота Динамо.

Брюгге на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з Хансом Ванакеном до 2024 року.

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У минулому сезоні півзахисник став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії, випередивши українця Руслана Маліновського.

Ванакен став автором єдиного гола у першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо, реалізувавши 11-метровий.

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