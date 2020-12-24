Брюгге оформив трансфер нападника Айнтрахта Баса Доста, повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Про вартість переходу та деталі контракту поки не повідомляється.

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"Всім відомо, що пандемія поставила більшість клубів в скрутне становище. Брюгге пішов на все, щоб підписати Доста, для нас цей трансфер вийшов дуже вигідним. Звичайно, ми пішли на це, враховуючи і позицію самого гравця. Бажаємо всього найкращого Басу у Брюгге", – прокоментував трансфер спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобич.

У нинішньому сезоні Бундесліги Дост провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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