Брюгге підписав форварда Айнтрахта
Брюгге підсилив атакувальну лінію перед матчами Ліги Європи проти Динамо.
Брюгге оформив трансфер нападника Айнтрахта Баса Доста, повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Про вартість переходу та деталі контракту поки не повідомляється.
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"Всім відомо, що пандемія поставила більшість клубів в скрутне становище. Брюгге пішов на все, щоб підписати Доста, для нас цей трансфер вийшов дуже вигідним. Звичайно, ми пішли на це, враховуючи і позицію самого гравця. Бажаємо всього найкращого Басу у Брюгге", – прокоментував трансфер спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобич.
У нинішньому сезоні Бундесліги Дост провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.
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