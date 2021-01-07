Брюгге під дуель з Динамо повернув досвідченого захисника з Серії А
Захисник Стефано Денсвіл повернувся до Брюгге після невдалого вояжу на Апеннінський півострів.
Брюгге оголосив про повернення Денсвіла із Болоньї на правах оренди на своєму офіційному сайті.
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Угода розрахована до літа 2021 року. Зазначимо, що оборонець виступав за "синьо-чорних" з 2015 по 2019 роки та встиг виграти із командою два чемпіонати Бельгії та 1 разу став володарем національного Кубку.
До слова, у поточному сезоні Денсвіл відіграв лише у 7 матчах у складі Болоньї, не записавши жодних результативних дій до свого активу.
Додамо, що Брюгге став суперником Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи, перший матч відбудеться 18 лютого.
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