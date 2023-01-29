Бельгія. Жюпіле Про Ліга, 23 тур

Зюлте-Варегем – Брюгге – 1:2

Голи: Ндур, 32 – Ванакен, 7, 45+6

Вилучення: Борха Лопес, 85

Свого роду українське дербі почалося з того, що Олександр Драмбаєв (забив Брюгге дебютний гол у Європі) і Роман Яремчук залишилися в запасі. Скот Паркер повернув у стартовий склад усе ще головного бомбардира й асистента – Феррана Жутглу, на захист якого ставали вже навіть бельгійські експерти. Яремчук став жертвою своєї гольової засухи, але вже на 17 хвилині вийшов на поле завдяки травмі іспанського нападника. Ще перед виходом українця гості встигли відкрити рахунок. Ванакен замикав після невдалого удару Жутгли, який послизнувся праворуч, а Ланг підключився і додав на дальній стійці. Було близько до офсайду, але VAR підтвердив легітимність взяття воріт.

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Команда Паркера почала отримувати купу вільних зон на контратаках. Здавалося, не може бути комфортнішого сценарію для збільшення переваги. Однак зайвий поспіх і відсутність взаєморозуміння відчутно заважало. Яремчук запоров один швидкий перехід невдалим пасом так, що партнер почав висувати претензії. А з часом "фермери" відверто перехопили ініціативу. Особливу активність проявляв 25-річний сенегальський вінгер Аліун Ндур, який за 19 хвилин завдав 4 ударів з меж штрафного, просто знущаючись своїм дриблінгом і настирливістю з гостей. Спочатку його постріл заблокували, але потім Клінтон Мата настільки недбало підбив м'яч коліном, що отямився тільки тоді, коли суперник перехопив і прошив Міньйоле.

Брюгге повернувся до гри аж під завісу першого тайму. Яремчук намагався комбінувати з партнерами, але переважно був схожим на інородне тіло. Хоча, варто визнати, активність Романа в боротьбі іноді відводила на себе значні сили захисників. Після подачі кутового двоє суперників кинулися до українця, а Ванакена прикрити забули – 30-річний легенда показав, як треба вирішувати епізоди в дотик. Після перерви жахіття Мати, на совісті якого і так були два вбивчі привози, отримало продовження. Ндур виконав простий навіс, а 30-річний анголець скинув під розстрільний удар Фоссену – стійка врятувала хитку перевагу Брюгге.

На цьому терпіння Паркера вичерпалося остаточно. Мата пішов з поля на 60 хвилині. Яремчук по перерві мав активну історію позаігрових моментів. Отримав грубий удар по ногах. Сперечався з Борхою Лопесом і суддею. Звільнив зону в центрі штрафного своїм ривком під пас – партнер проігнорував, зате Ванакену ніхто не заважав пробити мінімально неточно. А ще Роман опинився в ідеальній ситуації перед воротами, але Сков Ольсен вирішив пробити сам – у блок. Цього разу обурено розводив руками вже форвард збірної України. На 66 хвилині вийшов інший наш легіонер. Драмбаєв замінив центрбека господарів і стартував з кількох виграних дуелей, а ось точністю прострілів не потішив – забагато втрат і браку.

Яремчук не награв і 60 хвилин, поступившись місцем на полі Камалю Сова. Ланг кілька разів утікав від захисників. Завершилося це фолом останньої надії від Борхи Лопеса, який раніше встиг засвітитися у матчах за Барселону та Монако. Кілька вдалих дій Драмбаєва нівелювала якість його подач, яка змушувала зойкати бельгійських коментаторів. Брюгге витиснув максимум з рівної битви проти одного з аутсайдерів. Паркер у західнофламандському дербі здобув першу перемогу з 5 спроб, а загалом Яремчук і компанія перервали серію без тріумфів на 8 матчі чемпіонату. Водночас стиль цієї перемоги нікого в Бельгії не може ввести в оману. Криза триває.

Екс-захисник Шахтаря виграв усі свої 4 єдиноборства, зокрема одне на другому поверсі. Однак лише 38% точності передач (0 з 4 флангових кросів) і аж 10 втрат за 24 хвилини – це відверто забагато. Навіть Яремчук помилився менше (9 разів віддавав володіння суперникам). Цікавий факт. Олександр заробив на собі аж 3 фоли для команди, а це другий результат у матчі! Так, Брюгге майже награв на 2 забиті м'ячі (1,58 очікуваного гола), але команді Паркера бракує і впевненості, і якості виконання на обох половинах. Дозволили супернику вийти в атаці на 1,1 xG. Водночас 0,73 з цього показника очікуваних голів – подарунок від одного Мати.