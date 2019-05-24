Брюгге переманив Клемана у Генка – Маліновський залишився без тренера

Бельгійський Брюгге обзавівся новим головним тренером.

Філліп Клеман – новий наставник Брюгге, повідомляє офіційний сайт клубу.

Маліновський – найкращий гравець Генка в сезоні 2018/19

Донедавна 45-річний фахівець очолював Генк, за який виступає український хавбек Руслан Маліновський. Варто відзначити, що Клеман привів Генк до чемпіонства у сезоні 2018/19.

"Перш за все, я хочу подякувати всій сім'ї Генка. Я чудово провів там час, ми перемогли у чемпіонаті Бельгії. Було важко зробити вибір між двома командами, які мені дуже близькі.

Зрештою я прийняв рішення повернутися в Брюгге. Тепер настав час сконцентруватись на роботі в новому клубі та здобувати титули", – прокоментував своє призначення Клеман.

Нагадаємо, бельгійський фахівець вже працював у Брюгге в 2011-2017 роках.

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