У 27-му турі чемпіонату Бельгії Брюгге без проблем здолав Льовен. Читайте звіт про матч суперника Динамо на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Брюгге – Льовен – 3:0

Голи: ван дер Бремпт, 8, Вормер, 39 (пен), Мата, 90+3

Лідер Ліги Жупіле, який у четвер здобув стратегічну нічию в Києві в 1/16 Ліги Європи, приймав Льовен – середняка турнірної таблиці. Українець Едуард Соболь вийшов у стартовому складі, а гра розпочалася дуже вдало для Брюгге. Вже на 8-й хвилині ван дер Бремпт розкішним фінтом пошив у дурні захисника і вразив дальній кут воріт.

Ще в першому таймі Льовен отримав другий м'яч. Чонг увірвався у штрафний майданчик і впав після контакту з голкіпером – пенальті. Вормер впевнено реалізував 11-метровий, розвівши м'яч і воротаря по різних кутах.

По перерві наставник Брюгге зняв низку футболістів, а на останніх секундах гри господарі поставили крапку, забивши третій гол після помилки суперників. Едуард Соболь провів на полі всі 90 хвилин. Оцінка 7.6 від WhoScored – 5-й бал у складі чемпіона Бельгії.

Брюгге виграв 9-й матч чемпіонату поспіль. Команда Філіппа Клемана випереджає Антверпен на 15 очок при наявності гри в запасі. Вже у четвер, 25 лютого, Брюгге прийме Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу ЛЄ.

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