Матч Шарлеруа – Брюгге вирішили перенести через неналежний стан газону, повідомляє видання voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: Ванакен залякує киян амбітними планами своєї команди у Лізі Європи

Несприятливі погодні умови внесли свої корективи, інспектор визнав поле непридатним для гри. Як зазначає видання, перенесення гри більше зіпсує плани саме Брюгге, який продовжує боротьбу у Кубку Бельгії та Лізі Європи.

Нагадаємо, Брюгге є суперником Динамо на стадії 1/16 фіналу ЛЄ, вже 18 лютого бельгійці зустрінуться з підопічними Луческу в Києві, початок гри о 19:55.

Динамо – Олімпік: Циганков з "хет-триком", шоу Бєсєдіна як дежавю УПЛ – люта репетиція до Брюгге не без питань