Брюгге офіційно оголосив про підписання форварда збірної Нідерландів
15:18 - Читать на русском
Нідерландець Бас Дост підсилив Брюгге у зимове трансферне вікно.
Брюгге офіційно оголосив про перехід Баса Доста на своєму клубному сайті.
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Контракт із нападником розрахований до літа 2022 року, проте сума трансферу не розголошується. До цього форвард виступав у складі Айнтрахта, а також за Спортінг Л, Вольфсбург та Херенвен.
У нинішньому сезоні Бундесліги Дост провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.
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