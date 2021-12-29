Брюгге офіційно оголосив про перехід Баса Доста на своєму клубному сайті.

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Контракт із нападником розрахований до літа 2022 року, проте сума трансферу не розголошується. До цього форвард виступав у складі Айнтрахта, а також за Спортінг Л, Вольфсбург та Херенвен.

У нинішньому сезоні Бундесліги Дост провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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