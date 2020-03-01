Брюгге на останніх хвилинах вирвав перемогу над Генком – Соболь припустився результативної помилки

Команда українського захисника Едуарда Соболя здобула чергову перемогу в чемпіонаті Бельгії і ще на крок наблизилась до титулу.

Чемпіонат Бельгії, 28 тур

Генк – Брюгге – 1:2

Голи: Іто, 9 – де Кетеларе, 3, Рітс, 89.

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Брюгге вирвав перемогу в матчі з чинним чемпіоном Бельгії і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці. Команди обмінялися голами у перші 10 хвилин матчу – на точний удар хавбека гостей де Кетеларе відповів японський форвард Дзуня Іто. До речі, в епізоді з голом гравця Генка помилку допустив Едуард Соболь. Українець виконав невдалу спробу обіграти опонента і втратив м'яч, створивши сприятливі умови для результативної атаки господарів.

Перемогу Брюгге приніс гол півзахисника Матса Рітса – на 89 хвилині матчу він майстерно переграв воротаря ударом головою після класного навісу Окереке.

Зазначимо, що Соболь, який провів на полі увесь матч, крім помилки в дебюті гри також отримав жовту картку.

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Гол Генка після невдалих дій Соболя: