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Брюгге може відмовитись від викупу Соболя – бельгійці хочуть замінити українця фаворитом Барселони

3 травня 18:10 1033 Читать на русском
Брюгге може відмовитись від викупу Соболя – бельгійці хочуть замінити українця фаворитом Барселони
Едуард Соболь / Фото УАФ

Потенційна угода між Шахтарем та Брюгге щодо повноцінного трансферу Едуарда Соболя може зірватись.

Замість Едуарда Соболя Брюгге може віддати перевагу 19-річному захиснику Легії Міхалу Карбовніку, повідомляє Voetbal Belgie.

Шахтар і Брюгге близькі до завершення повноцінного трансферу Соболя

Бельгійців лише відлякує ціна на поляка – 10 млн євро. Варто відзначити, що за інформацією Mundo Deportivo, Карбовніком також активно цікавиться Барселона.

Раніше Вадим Шаблій, агент Соболя, повідомив, що Шахтар та Брюгге ведуть активні перемовини щодо викупу 25-річного українця, потенційна сума трансферу становить 4 млн євро.

Нагадаємо, Едуард захищає кольори Брюгге на правах оренди, його контракт належить донецькому клубу. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Українці за кордоном Трансфери Шахтаря Бельгія Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Міхал Карбовнік Міхал Карбовнік
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